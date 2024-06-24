Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:34
Bodrum’da tatil yapan oyuncu Selçuk Yöntem, sörfteki yeteneklerini sergiledi. Bir ara kıyıdan fazla uzaklaşan Yöntem, kısa sürede paniğe neden oldu.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran 70 yaşındaki Selçuk Yöntem, Bodrum'da kameralara yakalandı. Sörf yapan oyuncu, kıyıdan uzaklaşınca geri dönmekte zorlandı. Usta ismin yardımına ise bot yetişti.
SELÇUK YÖNTEM, SAHİLDE PANİĞE NEDEN OLDU
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selçuk Yöntem, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Selçuk Yöntem kıyıdan uzaklaşınca imdadına bir bot yetişti. Yöntem, sörf tahtasıyla ayrıldığı kıyıya botla dönmek zorunda kaldı.
Kaynak: TGRT Haber