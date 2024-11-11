Selda Bağcan sevenlerini korkuttu! Konserlerini iptal etti, son hali hayranlarını üzdü
Türk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan, sevenlerini korkuttu. Virüs kaptığı ortaya çıkan Selda Bağcan, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Sevenlerinden özür dileyen Selda Bağcan'ın son hali hayranlarını üzdü.
Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan kötü haber geldi. Sağlık problemleriyle uğraşan Selda Bağcan, yayınladığı video ile sevenlerinden özür diledi. Konserlerini iptal etmek zorunda kalan Selda Bağcan, hayranlarını korkuttu.
SELDA BAĞCAN SEVENLERİNİ KORKUTTU
Amerika turnesine çıkan Selda Bağcan, sağlık sorunları nedeniyle konser programını iptal etmek zorunda kaldı. Uzun süredir kaptığı virüs nedeniyle zor zamanlar geçiren Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerin iptal etmek zorunda kaldı.
SELDA BAĞCAN'IN SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ
Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi. Son hali de ortaya çıkan Selda Bağcan bitkin hali gözlerden kaçmadı.