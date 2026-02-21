Selda Bağcan'a yapay zeka şoku! Açıklama yapmak zorunda kaldı

Ünlü şarkıcı Selda Bağcan, son günlerde sosyal medyada yayılan 'kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı' yönündeki iddialara sessiz kalmadı. Yapay zekâ ile oluşturulan görseller üzerinden servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bağcan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

SELDA BAĞCAN "KAZA GEÇİRDİ" İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Bağcan paylaşımında "Son günlerde bazı mecralarda paylaşılan görsel ve buna bağlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen içerikler asılsız olup, yapay zekâ kullanılarak üretilmiş ve yalnızca etkileşim/rating amacıyla dolaşıma sokulmuştur." dedi.

Bağcan yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki hayatımın hiçbir döneminde bu tür bir kazaya maruz kalmadım. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim. Ayrıca arayan, soran ve durumumu merak eden herkese nazik ilgileri ve iyi dilekleri için içtenlikle teşekkür ederim." dedi.

SELDA BAĞCAN KAÇ YAŞINDA

14 Aralık 1948 Muğla doğumlu Selda Bağcan, Çıkış yaptığı 1970'lerden itibaren Türkiye'de ve dünya genelinde tanınarak Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yaptı.

SELDA BAĞCAN'IN YEĞENİ SERENAD BAĞCAN DA DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDU

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı bu kez tanınmış bir isim oldu. Selda Bağcan'ın yeğeni müzisyen Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandı; kısa sürede ikna edilen Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL'yi dolandırıcılara kaptırdı.