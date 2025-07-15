Selena Gomez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile nişanlandı. Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcının ne zaman evleneceği merak konusu olurken, tarih netlik kazandı.

Disney yıldızı olarak ün kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Cristiano Ronaldo'dan sonra sosyal medyada en çok takip edilen isim olan Selena Gomez bu yılın başında Benny Blanco ile nişanlandı. Çiftin evlilik tarihi de belli oldu.

SELENA GOMEZ EVLENİYOR

Çıkardığı kozmetik markasıyla servet elde eden Selena Gomez, bir süredir birlikte olduğu Benny Blanco ile nişanlandıklarını duyurdu. Selena Gomez ile Benny Blanco'nun düğün tarihi de belli oldu ve çift Eylül ayında iki gün sürecek bir düğünle evlenecek.

Daily Mail, Selena'nın Taylor Swift ve Travis Kelce'nin birlikte katılmasını çok istediği için düğün tarihini onlara göre ayarladığını yazdı. Selena Gomez'in en yakın arkadaşları arasında yer alan Taylor Swift'in nikah şahidi olması bekleniyor.

