Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selena Gomez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile nişanlandı. Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcının ne zaman evleneceği merak konusu olurken, tarih netlik kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selena Gomez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:59

Disney yıldızı olarak ün kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncu her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Cristiano Ronaldo'dan sonra sosyal medyada en çok takip edilen isim olan Selena Gomez bu yılın başında Benny Blanco ile nişanlandı. Çiftin tarihi de belli oldu.

SELENA GOMEZ EVLENİYOR

Çıkardığı kozmetik markasıyla servet elde eden Selena Gomez, bir süredir birlikte olduğu Benny Blanco ile nişanlandıklarını duyurdu. Selena Gomez ile Benny Blanco'nun tarihi de belli oldu ve çift Eylül ayında iki gün sürecek bir düğünle evlenecek.

Selena Gomez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Daily Mail, Selena'nın ve Travis Kelce'nin birlikte katılmasını çok istediği için düğün tarihini onlara göre ayarladığını yazdı. Selena Gomez'in en yakın arkadaşları arasında yer alan Taylor Swift'in nikah şahidi olması bekleniyor.

Selena Gomez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

ETİKETLER
#evlilik
#düğün
#taylor swift
#selena gomez
#Benny Blanco
#Travis Kelce
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.