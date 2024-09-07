Selena Gomez resmen milyarder oldu! Servetinin nedeni ortaya çıktı

07 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:32

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez artık resmen milyarder oldu. 32 yaşındaki Selena Gomez, çıkardığı kozmetik markasıyla dünya çapında başarıya ulaştı. Servetine servet katan Selena Gomez milyarder statüsüne ulaştı.

Küçük yaştan itibaren oyunculuk yapan Selena Gomez, ilk albümünü ise 2008 yılında çıkardı. Bir süre yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü kariyerine ara veren Gomez, çıkardığı makyaj markasıyla servetine servet kattı.

SELENA GOMEZ ARTIK MİLYARDER OLDU

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, oyunculuk kariyerine devam eden Selena Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. 5 yıl önce kurduğu kendi markasıyla bu servete ulaşan Selena Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin de bulunduğu "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

SELENA GOMEZ YENİ FİLMİYLE TARİHE GEÇTİ

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’e Selena Gomez Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz damga vurdu. "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti.