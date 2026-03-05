Selena Gomez teşhisi konulan ruh sağlığı sorunuyla nasıl baş ettiğini ilk kez anlattı

33 yaşındaki Selena Gomez, 2025 yılında Benny Blanco ile evlendi. İkiliye sık sık özel hayatlarıyla ilgili sorulara maruz kalan çift, çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı.

SELENA GOMEZ BİPOLAR BOZUKLUĞU İLE MÜCADELE EDİYOR

Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı. Gomez, Blanco'nun, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı podcast yayınına konuk oldu ve ruh sağlığı sorunlarından bahsetti.

Gomez, bipolar bozukluğu teşhisi öncesi birçok terapist ve dört farklı rehabilitasyon merkezinden geçtiğini açıkladı. Blanco, söze girerek eşi Gomez'in bazen 'mani' anları yaşadığını ve o esnada bunların ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

"Bunu sonradan fark etmeye başlıyor ve bazen ne zaman olduğunu bile hatırlamıyor" diyen Blanco, "Çok hassas bir durum çünkü teknik olarak, kişi bu durumun içindeyken onunla bu konuda konuşmamanız gerekiyor" ifadesini kullandı. Blanco, mani anları yaşayan birinin, "Sanırım biraz manik bir ruh hali içindeyim" diyemeyeceğini savundu.