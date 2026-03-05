Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selena Gomez teşhisi konulan ruh sağlığı sorunuyla nasıl baş ettiğini ilk kez anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile evlendi. Her yaptığı olay olan Selena Gomez, bipolar bozukluğu hastalığıyla nasıl baş ettiğini, eylül ayında evlendiği Benny Blanco'nun hastalığın manik ve depresif atak anlarındaki etkisini anlattı.

Selena Gomez teşhisi konulan ruh sağlığı sorunuyla nasıl baş ettiğini ilk kez anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 13:22

33 yaşındaki , 2025 yılında Benny Blanco ile evlendi. İkiliye sık sık özel hayatlarıyla ilgili sorulara maruz kalan çift, çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı.

SELENA GOMEZ BİPOLAR BOZUKLUĞU İLE MÜCADELE EDİYOR

Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı. Gomez, Blanco'nun, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı podcast yayınına konuk oldu ve sorunlarından bahsetti.

Selena Gomez teşhisi konulan ruh sağlığı sorunuyla nasıl baş ettiğini ilk kez anlattı

Gomez, bipolar bozukluğu teşhisi öncesi birçok terapist ve dört farklı rehabilitasyon merkezinden geçtiğini açıkladı. Blanco, söze girerek eşi Gomez'in bazen 'mani' anları yaşadığını ve o esnada bunların ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Selena Gomez teşhisi konulan ruh sağlığı sorunuyla nasıl baş ettiğini ilk kez anlattı

"Bunu sonradan fark etmeye başlıyor ve bazen ne zaman olduğunu bile hatırlamıyor" diyen Blanco, "Çok hassas bir durum çünkü teknik olarak, kişi bu durumun içindeyken onunla bu konuda konuşmamanız gerekiyor" ifadesini kullandı. Blanco, mani anları yaşayan birinin, "Sanırım biraz manik bir ruh hali içindeyim" diyemeyeceğini savundu.

#ruh sağlığı
#selena gomez
#Bipolar Bozukluk
#Benny Blanco
#Çift Terapisi
#Magazin
