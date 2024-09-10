Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı

10 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:27

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir mücadele ettiği Lupus hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını belirtti. Anne olmayı çok istediğini belirten Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 2017 yılında yakalandığı lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmuştu. Aldığı ilaçlar nedeniyle güvenli bir hamilelik geçiremeyeceğini belirten Selena Gomez, evlat edinme seçeneğini düşündüğünü belirtti.

SELENA GOMEZ ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞINI AÇIKLADI

32 yaşındaki Selena Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, güvenli bir hamilelik süreci geçiremeyeceğini belirterek, "Bunu hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamam. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre yas tutmam gereken bir şeydi bu." dedi.

SELENA GOMEZ MİLYARDER KATEGORİSİNE GİRDİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, oyunculuk kariyerine devam eden Selena Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. 5 yıl önce kurduğu kendi markasıyla bu servete ulaşan Selena Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin de bulunduğu "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.