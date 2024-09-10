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Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:27
Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir mücadele ettiği Lupus hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını belirtti. Anne olmayı çok istediğini belirten Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 2017 yılında yakalandığı lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmuştu. Aldığı ilaçlar nedeniyle güvenli bir hamilelik geçiremeyeceğini belirten Selena Gomez, evlat edinme seçeneğini düşündüğünü belirtti. 

SELENA GOMEZ ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞINI AÇIKLADI 

32 yaşındaki Selena Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, güvenli bir hamilelik süreci geçiremeyeceğini belirterek, "Bunu hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamam. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre yas tutmam gereken bir şeydi bu." dedi. 

Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı - 1. Resim

SELENA GOMEZ MİLYARDER KATEGORİSİNE GİRDİ 

 Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, oyunculuk kariyerine devam eden Selena Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. 5 yıl önce kurduğu kendi markasıyla bu servete ulaşan Selena Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin de bulunduğu "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı - 2. Resim

Selena Gomez’den üzen haber! Çocuk sahibi olamayacağını açıkladı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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cano14 Şubat 2022 21:32

çok güzel bir ilişki, bütün islam ülkeleri ile de arayı düzeltmemiz lazım, abd ye fazla güvenmeyelim, özellikle mısırlada ve diğer ülkelerlede ticareti geliştirmemiz lazım.

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