Selin Ciğerci evlat edindiği iddiası gündemde! Bakanlıktan açıklama geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:17
Sosyal medyada sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına Bakanlıktan ilk açıklama geldi. Evlat edinmenin söz konusu olmadığını açıklayan Bakanlık, aynı konuda daha önce açılan soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.
Selin Ciğerci'nin sosyal medya paylaşımları sonrası evlat edindiği haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin evlatlık başvurusunun olmadığını belirtti.
BAKANLIKTAN SELİN CİĞERCİ AÇIKLAMASI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: tgrthaber.com