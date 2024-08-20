Selin Ciğerci evlat edindiği iddiası gündemde! Bakanlıktan açıklama geldi

20 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:17

Selin Ciğerci'nin sosyal medya paylaşımları sonrası evlat edindiği haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin evlatlık başvurusunun olmadığını belirtti.

BAKANLIKTAN SELİN CİĞERCİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.