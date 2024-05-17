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Selin Şekerci üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 16:31 - Güncelleme : 17 May 2024 16:31
Selin Şekerci üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Kaçak Gelinler, Melekler Korusun gibi yapımlarda rol alan Selin Şekerci, sosyal medya hesabından "Güneşli günler göreceğiz" diyerek üzücü haberi yayınladı.

Oyunculuğu ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Selin Şekerci sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir haber paylaştı. Şekerci, "Covid oldum" diyerek son sağlık durumunu paylaştı.

SELİN ŞEKERCİ ÜZÜCÜ HABERİ PAYLAŞTI 

Son olarak Aile dizisinde rol alan Selin Şekerci, kovid oldu.  Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımında,  "Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..." ifadelerini kullandı. 

Selin Şekerci üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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