SON DAKİKA!
Selin Türkmen ya Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak ya da avukatlık yapacak

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle yer alan Selin Türkmen mezun oldu ve İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı'nı aldı. Türkmen, mutluluğunu "Hep bugünün hayalini kurmuştum" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Selin Türkmen şimdi ya oyunculuğu bırakacak ya da avukatlığı bırakmak zorunda kalacak.

Selin Türkmen ya Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak ya da avukatlık yapacak
Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı dizisinde Çimen karakteriyle yer alan Selin Türkmen, mezun oldu ve ruhsatını aldı. Bu durumda Selin Türkmen ya Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek ya da avukatlık yapacak.

Selin Türkmen ya Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak ya da avukatlık yapacak

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, avukatlık ruhsatını alarak mezun oldu ve artık oyunculuk ile avukatlık arasında bir seçim yapması gerekiyor.
Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatını aldı.
Avukatlık Kanunu'na göre avukatlar, meslekleriyle bağdaşmayan ve ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
Bu durum, Selin Türkmen'in oyunculuk yapmaya devam etmesi halinde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılması gerekeceği anlamına geliyor.
1 Ağustos 2000 doğumlu olan Selin Türkmen, aslen Adanalıdır ve tiyatro oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır.
SELİN TÜRKMEN, MEZUN OLDU

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türkmen, stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı’nı alarak avukat oldu.

Törende duygularını dile getiren Türkmen, "Çok heyecanlıyım. Bugün yanımda olamasalar da desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarıma ve aynı zamanda meslek hayatımda bana çok yardımcı olan sevgili meslektaşım ve arkadaşım Emrah Karatay'a teşekkürlerimi borç bilirim. Bugün çıktığımız yolculuk aslında bireysel bir başarı olmaktan ziyade, topluma karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluğa tekabül ediyor. Umuyorum bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun, teşekkür ederim." dedi.

SELİN TÜRKMEN OYUNCULUK YAPMAK İSTERSE KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILMASI GEREKECEK

Selin Türkmen'in avukatlık yapabilmesi için ticari herhangi bir faaliyette bulunmaması lazım. Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar mesleklerini bağımsız şekilde yürütmek zorundadır. Kanun, avukatların avukatlık mesleği ile bağdaşmayan işleri yapmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını yasaklamaktadır.

SELİN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

1 Ağustos 2000 doğumlu, Selin Türkmen, aslen Adanalıdır. Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alan Selin Türkmen, Son Gün dizisinde 2 bölüm rol aldı. 2024 yılında ise Karadur dizisinde rol aldı. Türkmen asıl çıkışı Kızılcık Şerbeti dizisi ile yakaladı.

BilgiDeğer
Doğum Tarihi1 Ağustos 2000
Adı SoyadıSelin Türkmen
MemleketiAdana
MesleğiTürk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı
EğitimYılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri
Rol Aldığı DizilerSon Gün (2 bölüm), Karadur (2024), Kızılcık Şerbeti (asıl çıkışı)
