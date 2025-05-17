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 | Dilek Ulusan

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk, son yolculuğuna uğurlandı

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filmde yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alan Ali Özgentürk'ün cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:30

Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anma töreninin ardından, Özgentürk için 1960'larda sanata başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Meslektaşları ve oyuncu arkadaşları akın ederken, Ali Özgentürk'ün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

ALİ ÖZGENTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 22-28 Eylül'de 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Özgentürk adına ödül vereceklerini söyledi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk, son yolculuğuna uğurlandı

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak; "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba" diye konuştu.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk, son yolculuğuna uğurlandı

Nebil Özgentürk de ağabeyi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek; "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk" ifadesini kullandı.

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