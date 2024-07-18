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Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:45
Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Kezban Nine rolüyle yer alan Sema Çeyrekbaşı, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden oyuncu Sema Çeyrekbaşı için oyuncu arkadaşları seferber oldu.

Sandık Kokusu ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi dizilerde rol alan 73 yalındaki usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı'nın rol arkadaşları oyuncu için gerekli olan kan için seferber oldu. Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları sosyal medya hesabından yoğun bakımda olan Sema Çeyrekbaşı için paylaşım yaptı. 

SEMA ÇEYREKBAŞI İÇİN OYUNCU ARKADAŞLARI HAREKETE GEÇTİ 

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, apar topar kaldırıldığı yoğun bakımda tedavi görüyor. Oyuncu için kan arayışı başlayınca eski rol arkadaşları Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz, Çağla Boz ve Enes Koçak sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu. 

EYLÜL TUMBAR 

Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu - 1. Resim

HAKAN YILMAZ

Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu - 2. Resim

ÇAĞLA BOZ 

Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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