Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe ekrana geri dönüyor

03 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:57

Karadayı, Analar ve Anneler, Rüya ve Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı gibi dizilerde rol alan Ulaş Tuna Astepe, uzun bir aranın ardından yeni diziyle ekrana dönüyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merakla beklenen dizi İlk ve Son’un ikinci sezon çekimleri bu ay sonunda başlayacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin Nilüfer’i Hazal Subaşı oldu. Dizide Cihan ve Nilüfer’in 10 yıllık ilişki hikâyesi çarpıcı bir dille diziye aktarılacak.