Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununda şişeli saldırı! Oyuncu ve seyirciler büyük korku yaşadı

10 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 01:53

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar! Ev hapsi talep edilmişti

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar! Ev hapsi talep edilmişti

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan kötü haber!

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan kötü haber!

Zengin Mutfağı isimli usta aktör Şener Şen'in rol aldığı oyunun Oran Açık Hava Sahnesi'ndeki sahnelemesinde bir anda alanın dışındaki kişiler önce yüksek sesle oyunu provoke etmeye çalıştı ardından duvarın arkasından cam şişeler fırlatmaya başladı.

Yaşanan saldırının ardından oyuna bir süre ara verilirken seyirciler kaygı dolu anlar yaşadı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre duayen sanatçı da yaşadığı kaygı dolu anlar sonrası tekrar oyuna döndü.