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Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununda şişeli saldırı! Oyuncu ve seyirciler büyük korku yaşadı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 01:53
Şener Şen&#039;in Zengin Mutfağı oyununda şişeli saldırı! Oyuncu ve seyirciler büyük korku yaşadı

Usta oyuncu Şener Şen'in Ankara'da sahnelediği Zengin Mutfağı oyununda bir grup cam şişelerle saldırdı. Usta oyuncunun kısa süreli endişe yaşadığı gözlendi, seyirciler neye uğradığını şaşırdı.

Zengin Mutfağı isimli usta aktör Şener Şen'in rol aldığı oyunun Oran Açık Hava Sahnesi'ndeki sahnelemesinde bir anda alanın dışındaki kişiler önce yüksek sesle oyunu provoke etmeye çalıştı ardından duvarın arkasından cam şişeler fırlatmaya başladı.

Yaşanan saldırının ardından oyuna bir süre ara verilirken seyirciler kaygı dolu anlar yaşadı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre duayen sanatçı da yaşadığı kaygı dolu anlar sonrası tekrar oyuna döndü. 

Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununda şişeli saldırı! Oyuncu ve seyirciler büyük korku yaşadı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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