Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı

Türk televizyon tarihinin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi hakkında konuşan Seray Sever'in fikrine bir kısım, katıldı bir kısım "hayır" dedi. İşte Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı.

SERAY SEVER'DEN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısmı onaylarken bir kısmı fikrine katılmadı.

Sever, "Kurtlar Vadisi çekimlerinde Necati Şaşmaz kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı. O sesi koysan, yani..." sözleri ile yorumda bulundu.

KURTLAR VADİSİ'NDE 26. BÖLÜMDE ÖLMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi'nde bir dönem yer alan Seray Sever, Derya karakterini oynuyordu. Bir döneme damga vuran Derya karakteri dizinin 26. bölümünde diziden ayrıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ'I SESLENDİREN KİM?

Yılların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz yeniden gündemde. Şaşmaz'ı dizide Umut Tabak seslendiriyordu.