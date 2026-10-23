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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:58

Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi hakkında yıllar sonra itirafta bulunan Seray Sever, sosyal medyayı ikiye böldü. Polat Alemdar rolü ile gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz'ın kendi sesiyle oynaması gerektiğini söyledi.

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Editor
 Gonca Işık
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Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:58

Türk televizyon tarihinin sevilen dizisi hakkında konuşan Seray Sever'in fikrine bir kısım, katıldı bir kısım "hayır" dedi. İşte Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı.

SERAY SEVER'DEN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısmı onaylarken bir kısmı fikrine katılmadı. 

Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı

Sever, "Kurtlar Vadisi çekimlerinde kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı. O sesi koysan, yani..." sözleri ile yorumda bulundu.

Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı

KURTLAR VADİSİ'NDE 26. BÖLÜMDE ÖLMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi'nde bir dönem yer alan Seray Sever, Derya karakterini oynuyordu. Bir döneme damga vuran Derya karakteri dizinin 26. bölümünde diziden ayrıldı.

Seray Sever'den Kurtlar Vadisi itirafı: Kendi sesiyle oynasaydı dizi patlardı

NECATİ ŞAŞMAZ'I SESLENDİREN KİM?

Yılların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz yeniden gündemde. Şaşmaz'ı dizide Umut Tabak seslendiriyordu.

ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#Polat Alemdar
#Necati Şaşmaz
#seray sever
#Umut Tabak
#Magazin
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