Serbest bırakılan Nihal Candan tekrar cezaevine girebilir

30 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:52

Katıldıkları yarışma programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kara para aklama suçundan tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle 37 kiloya düştü. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle doktor onayıyla tahliye edilen Nihal Candan’ın serbest kalmasına müşteki avukatları itiraz etti.

NİHAL CANDAN TEKRAR CEZAEVİNE GİREBİLİR

Davayı yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan'a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi" paylaşımını yaptı.