30 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:52
Serbest bırakılan Nihal Candan tekrar cezaevine girebilir
Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden Nihal Camdan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün tahliye edildi. Müşteki avukat ise 37 kiloya düşen Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz ederken, yapılan itiraz haklı bulunursa fenomen tekrar cezaevine girecek.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Katıldıkları yarışma programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kara para aklama suçundan tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle 37 kiloya düştü. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle doktor onayıyla tahliye edilen Nihal Candan’ın serbest kalmasına müşteki avukatları itiraz etti.
NİHAL CANDAN TEKRAR CEZAEVİNE GİREBİLİR
Davayı yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan'a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi" paylaşımını yaptı.
Kaynak: TGRT Haber