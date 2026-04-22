Sercan Ramazan’dan sonra Nagihan’a meydan okudu! Nagihan’ın tepkisi güldürdü

Survivor 2026 sezonunda rekabet her geçen bölüm daha da artıyor. Daha önce Ramazan Sarı’yı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım, bu kez Nagihan Karadere’ye meydan okudu. Sercan Yıldırım’ın, yarışma sırasında Nagihan Karadere’yi adadan eleyeceğine dair sözler söylemesi ada konseyinde ve parkurda tansiyonu yükseltti. Nagihan Karadere ile yaşanan bu yeni gerilim, yarışmanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Survivor 2026 büyük ödül oyununda Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere arasında gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Oyun sırasında Sercan ve Nagihan oyundaki performans üzerine birbirlerine eleştirilerde bulundu. Sercan’ın Nagihan’ın söylemlerine karşı “ Seni de adadan göndereceğim” demesi ikili arasında küçük çapta gerilim yaşanmasına yol açtı.
Nagihan’ın Sercan’ın söylemlerine karşı gülerek ve umursamayarak tepki vermesi ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Sercan’ın Nagihan’ı yenemeyeceğine dair düşüncelerini dile getirmesi, yarışmacılar arasında rekabetin seyri merak uyandırdı. Birçok kullanıcı Survivor kraliçesi Nagihan’ın Sercan’ı her zaman yenebileceğine dair iddialarda bulundular.
