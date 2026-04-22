Survivor 2026 sezonunda rekabet her geçen bölüm daha da artıyor. Daha önce Ramazan Sarı’yı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım, bu kez Nagihan Karadere’ye meydan okudu. Sercan Yıldırım’ın, yarışma sırasında Nagihan Karadere’yi adadan eleyeceğine dair sözler söylemesi ada konseyinde ve parkurda tansiyonu yükseltti. Nagihan Karadere ile yaşanan bu yeni gerilim, yarışmanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sercan Ramazan’dan sonra Nagihan’a meydan okudu! Nagihan’ın tepkisi güldürdü Survivor 2026'da Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere'ye meydan okuyarak adadan eleyeceğine dair sözler söyledi. Sercan Yıldırım, daha önce Ramazan Sarı'ya yönelik açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Sercan'ın Nagihan'a yönelik sözleri ada konseyinde ve parkurda tansiyonu yükseltti. Nagihan Karadere, Sercan'ın söylemlerine gülerek ve umursamayarak tepki verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan'ın Sercan'ı yenebileceği yönünde yorumlar yaptı.

SERCAN’DAN NAGİHAN’A MEYDAN OKUMA

Survivor 2026 büyük ödül oyununda Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere arasında gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Oyun sırasında Sercan ve Nagihan oyundaki performans üzerine birbirlerine eleştirilerde bulundu. Sercan’ın Nagihan’ın söylemlerine karşı “ Seni de adadan göndereceğim” demesi ikili arasında küçük çapta gerilim yaşanmasına yol açtı.

Nagihan’ın Sercan’ın söylemlerine karşı gülerek ve umursamayarak tepki vermesi ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Sercan’ın Nagihan’ı yenemeyeceğine dair düşüncelerini dile getirmesi, yarışmacılar arasında rekabetin seyri merak uyandırdı. Birçok kullanıcı Survivor kraliçesi Nagihan’ın Sercan’ı her zaman yenebileceğine dair iddialarda bulundular.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

