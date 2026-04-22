Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sercan Ramazan’dan sonra Nagihan’a meydan okudu! Nagihan’ın tepkisi güldürdü

Survivor 2026’da rekabet giderek sertleşiyor. Sercan Yıldırım, daha önce Ramazan Sarı hakkında yaptığı “adadan göndereceğim” çıkışıyla gündem olurken bu kez Nagihan Karadere’ye meydan okudu. Yarışma içindeki iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Sercan’ın sözleri, ada ortamında tansiyonu yükseltti. Yarışmanın en güçlü isimleri arasında gösterilen ikili arasındaki gerilim, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 21:46

Survivor 2026 sezonunda her geçen bölüm daha da artıyor. Daha önce Ramazan Sarı’yı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken , bu kez ’ye meydan okudu. Sercan Yıldırım’ın, sırasında Nagihan Karadere’yi adadan eleyeceğine dair sözler söylemesi ada konseyinde ve parkurda tansiyonu yükseltti. Nagihan Karadere ile yaşanan bu yeni gerilim, yarışmanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026'da Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere'ye meydan okuyarak adadan eleyeceğine dair sözler söyledi.
Sercan Yıldırım, daha önce Ramazan Sarı'ya yönelik açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.
Sercan'ın Nagihan'a yönelik sözleri ada konseyinde ve parkurda tansiyonu yükseltti.
Nagihan Karadere, Sercan'ın söylemlerine gülerek ve umursamayarak tepki verdi.
Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan'ın Sercan'ı yenebileceği yönünde yorumlar yaptı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

SERCAN’DAN NAGİHAN’A MEYDAN OKUMA

Survivor 2026 büyük ödül oyununda Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere arasında gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Oyun sırasında Sercan ve Nagihan oyundaki performans üzerine birbirlerine eleştirilerde bulundu. Sercan’ın Nagihan’ın söylemlerine karşı “ Seni de adadan göndereceğim” demesi ikili arasında küçük çapta gerilim yaşanmasına yol açtı.

Nagihan’ın Sercan’ın söylemlerine karşı gülerek ve umursamayarak tepki vermesi ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Sercan’ın Nagihan’ı yenemeyeceğine dair düşüncelerini dile getirmesi, yarışmacılar arasında rekabetin seyri merak uyandırdı. Birçok kullanıcı Survivor kraliçesi Nagihan’ın Sercan’ı her zaman yenebileceğine dair iddialarda bulundular.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
ETİKETLER
#yarışma
#rekabet
#nagihan karadere
#sercan yıldırım
#Survivor 2026
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.