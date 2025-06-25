Serdar Orçin ile evlenen Ece Dizdar, gelinliğini ünlü oyuncunun hediye ettiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu çift Ece Dizdar ile Serdar Orçin ailelerinin katıldığı törenle evlendi. Düğündeki danslarıyla çok konuşulan çiftten Ece Dizdar, gelinliğini ünlü ismin verdiği açıkladı.

'En Son Babalar Duyar' dizisiyle kariyerine başlayan Ece Dizdar, ile Gülbeyaz ve Gümüş gibi yapımlarda rol alan 5 yıldır beraber olduğu meslektaşı Serdar Orçin ile evlendi.

ECE DİZDAR'IN GELİNLİĞİ HATİCE ASLAN'DAN HEDİYE

Meslektaşı Serdar Orçin ile evlenen oyuncu Ece Dizdar, gelinliğini 17 Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmesinin ardından yolunun kesiştiği manevi annesi Hatice Aslan'ın hediye ettiğini açıkladı.

Dizdar, "Hayatımın eşlikçisi Hatice Aslan'ın bana hediyesi bu gelinlik... Hatırı ömrümden uzun. Tıpkı Hatice gibi..." ifadelerini kullandı.