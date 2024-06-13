Serdar Ortaç 'borç para istemek için WhatsApp grubu kurdu' iddialarına cevap verdi

13 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:39

Son dönemde konserlerine alkollü çıktığı için eleştiri oklarının hedefi olan Serdar Ortaç, şarkılarını bile söyleyemez hale geldi. Sık sık yaptığı canlı yayınlarda servetini kaybettiği açıklayan Ortaç'ın yakın dostlarından borç para istediği öne sürüldü. Şarkıcı yayınlandığı videoyla takipçilerini uyardı.

SERDAR ORTAÇ'IN 5'ER BİN TL BORÇ PARA İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kumar ve alkol bağımlılığı nedeniyle kazandığı parayı tüketen Serdar Ortaç'ın borç batağında yüzdüğü öne sürüldü. Hatta şarkıcının Takvim gazetesinin haberine göre, maddi konuda zor bir dönemden geçen ünlü şarkıcının yakın çevresinden para istediği öne sürüldü. İddiaya göre, Ortaç'ın 500 bin TL'lik borcu yüzünden yakın çevresinden oluşan WhatsApp'tan borç para istediği öne sürüldü.

SERDAR ORTAÇ TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Yayılan haberler sonrası video yayınlayan Serdar Ortaç, 'Bir internet sitesinde 'Serdar Ortaç arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' diye haber çıktı. Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım zamanki Whatsapp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik grup kurmuşum, herkesten para istemişim! İnanmayın diye söylüyorum. Eğer benim adıma sizden para isteyen olursa da sakın sakın inanmayın böyle şeylere." diyerek iddiaları yalanladı.