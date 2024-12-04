Serdar Ortaç canlı yayın açtı: Sağ koluma felç indi"

04 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:41

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç'a verilen ev hapis cezası da kaldırıldı. Dün canlı yayın açan Serdar Ortaç sağ koluna felç indiğinden bahsetti.

Yasa dışı bahis reklamı yapma iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç, adliyeden çıktıktan sonra “Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm” ifadelerini kullanmıştı. Dün canlı yayın açan Serdar Ortaç, son hastalığından bahsetti.

SERDAR ORTAÇ CANLI YAYINDA HASTALIĞINDAN BAHSETTİ

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son olarak yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası da kaldırıldı.

Dün akşam canlı yayın açan Serdar Ortaç süreçten de bahsetti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, rahatsızlığından dolayı dışarı çıkmadığını belirtti. Hastalığından bahseden Serdar Ortaç, "Sağ koluma da felç vurdu. Bu son yaşananlardan dolayı. Çok pişmanım" dedi.

Serdar Ortaç dün erken saatlerde ise tekerlekli sandalyesini gösterdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.