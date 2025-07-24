Serdar Ortaç çıkan habere bu sefer sessiz kalamadı! Sosyal medyadan fena patladı

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yürümekte zorlandı ve tekerlekli sandalye ile görüntülendi. Son açıklamalarıyla da takipçilerini korkutan Serdar Ortaç, "Öldü" haberlerine sitem etti.

SERDAR ORTAÇ ÇIKAN "ÖLDÜ" HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Son olarak sağlık sorunlarıyla mücadele eden Serdar Ortaç, Instagram hesabından hakkında çıkan 'öldü' haberlerine cevap verdi. Sosyal medyadan video paylaşan Serdar Ortaç, ''Ölüm haberlerim çıkmış, Serdar öldü diye. Ölmedim. '' sözleriyle sitem etti.

ÜNLÜ POPÇU "ÖMRÜM KALMADI" SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ancak ünlü popçu hastalığına dair başka bir açıklama yaparak "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok." demişti. Ortaç'a sevenlerinden birçok destek mesajı gelmişti.

SERDAR ORTAÇ SERVETİNİ KİME BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

İstanbul Boğazı'na karşı konumlanmış 8 odalı, 750 metrekarelik bir villası olduğu bilinen Ortaç vasiyetini açıkladı ve "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten" dedi.