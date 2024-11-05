Serdar Ortaç "Evini satıyor" haberlerine ateş püskürdü! Uykulu haliyle video paylaştı

05 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:13

Kumar borçları yüzünden mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden şarkıcı Serdar Ortaç, elinde kalan tek evini de satışa çıkardığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç çıkan haberleri yalanladı.

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Serdar Ortaç, uzun yıllar oynadığı kumar sebebiyle mal varlığının çoğunu satmak zorunda kaldı. Verdiği röportajlarda elinde kalan son mal varlığının evi olduğunu anlatan Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden evini de satışa çıkardığı öne sürüldü.

SERDAR ORTAÇ ELİNDEKİ TEK MAL VARLIĞINI SATIYOR

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç, elinde kalan tek mal varlığını da satışa çıkardığı iddia edildi. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın İstinye'de bulunan tek mal varlığını satışa çıkardığı iddia edildi. Açıklama yapan Serdar Ortaç çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SERDAR ORTAÇ'IN EVİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Serdar Ortaç, tüm röportajlarında elinde kalan tek mal varlığının İstinye'de bulunan evi olduğunu belirtti. 8 oda ve 4 salonu bulunan villanın değerinin ise 340 milyon TL olduğu ortaya çıktı.