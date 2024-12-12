Serdar Ortaç programda kendini kaybetti! "Yarın ölmek istiyorum"

12 Aralık 2024 14:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:29

Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündemde olan Serdar Ortaç, katıldığı programda çileden çıktı. "Çok genç yaşta meşhur olmayı kaldıramadım" diyen Serdar Ortaç, Kübra Par'ın kendisi hakkında söylediklerini tekrarlayarak, "Yarın ölmek istiyorum" dedi.

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Yasa dışı bahis​ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç​ katıldığı programda çileden çıktı. Pembe Masa programında "Çok genç yaşta meşhur olmayı kaldıramadım aman bunalıma girmeyeceğim artık" diyen Serdar Ortaç, Kübra Par'ın kendisi için sarf ettiği sözleri hatırlatıp çileden çıktı.

SERDAR ORTAÇ:ÖLMEK İSTİYORUM

Programda sinirlerine hakim olamayan Serdar Ortaç, "Bu son programım daha ne gelecek başıma, daha ne olacak! Özlem ölmek istiyorum yarın, yarın ölmek istiyorum. Bak sabah kalkıyorum kumarda evini kaybetti evini satıyor, akşam yatıyorum (...) E hani bunlar müziğimi seviyordu? Bana lütfen 'koskoca Serdar Ortaç'sın' deme! Programı böyle açma bu hayatta hiç kimse koskoca değil!" diyerek sevenlerini korkuttu.

KÜBRA PAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kübra Par'ın kendisine "Allah sizin cezanızı verecek" dediğini söyleyen Serdar Ortaç sinirlenerek "Hırsızlık mı yaptım Kübra? Birisine tecavüz mü ettim Kübra? Allah niye cezamı versin Kübo? Allah cezamı vermiş zaten felcim..." dedi.