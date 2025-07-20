Serdar Ortaç sözleriyle yürek burktu: Ömrüm kalmadı

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 2019 yılında boşanan Ortaç, nafaka kriziyle uzun süre gündemde kaldı. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, mirasını kime bıraktığını açıkladı.

SERDAR ORTAÇ "ÖMRÜM KALMADI" DEDİ, MİRASINI KİME BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Şarkıcı Serdar Ortaç yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği konserinde, desteksiz yürüdüğü anlarla hayranlarına büyük sevinç yaşatan Serdar Ortaç, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç" dedi.

Mirasını kime bıraktığını da açıklayan şarkıcı, "Kalan zamanım belli değil. Çoluk çocuk yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Fazla param yok, bir evim var, bölüşsünler" ifadelerini kullandı.