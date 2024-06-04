Serdar Ortaç tövbe etti! Canlı yayında müjdeli haberi verdi

04 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:59

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son verdiği konsere alkollü çıkmış ve seyircilerden tepki görmüştü. Dün canlı yayın açan Ortaç, sigara ve alkolü bıraktığını açıkladı.

SERDAR ORTAÇ TÖVBE ETTİ

24 Haziran Pazartesi günü Harbiye Açıkhava'da konser verecek Serdar Ortaç, dün akşam açtığı canlı yayında sigara ve alkolü bıraktığını açıklayan Ortaç, ""Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma teşekkür ediyorum beni tedavi ettiği için." dedi.