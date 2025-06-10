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 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç tüm kötü alışkanlıklarını bıraktı! Sahnedeki görüntüsüyle herkesi duygulandırdı

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son konserinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Sigara, alkol ve kumarı tamamen bıraktığını açıklayan Ortaç, ''Bir zamanlar yürümekte zorlanıyordum, şimdi ayaktayım'' diyerek tek başına yürüyebildiğini gösterdi.

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Serdar Ortaç tüm kötü alışkanlıklarını bıraktı! Sahnedeki görüntüsüyle herkesi duygulandırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:43

MS hastalığıyla yıllardır mücadele eden Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'daki konserinde sahneye yardımsız çıkarak gelen konukları şaşırttı. Sigara, alkol ve kumarı tamamen bıraktığını açıklayan Ortaç, açıklamalarıyla hem duygulandırdı, hem de güldürdü.

SERDAR ORTAÇ, YARDIM ALMADAN YÜRÜDÜ

Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde açıklamalarıyla dikkat çekti. Yıllar içinde sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen Ortaç, bu kez alkışları kararlılığı ve azmiyle topladı.

Serdar Ortaç tüm kötü alışkanlıklarını bıraktı! Sahnedeki görüntüsüyle herkesi duygulandırdı

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm" dedi. Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerleyen sanatçı, seyircilerden dakikalarca süren alkış aldı.

Serdar Ortaç tüm kötü alışkanlıklarını bıraktı! Sahnedeki görüntüsüyle herkesi duygulandırdı

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, özel yaşamında da büyük değişimlere gittiğini belirterek, "Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim" dedi.

Serdar Ortaç tüm kötü alışkanlıklarını bıraktı! Sahnedeki görüntüsüyle herkesi duygulandırdı

Konser günü kuliste annesi Nesrin Ortaç'ın da yanında olduğu gözlemlenen sanatçı, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise net konuştu: "Aşk bana göre değil artık. Önceliğim sağlığım, sahnem ve şarkılarım." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MS HASTALIĞI NEDİR?
Multipl skleroz (MS), beynin, görme, yazma, konuşma veya yürüme yeteneğini kontrol eden optik sinir ve omurilikteki sinir hücrelerinin korucuyu kılıfı olan miyelin kılıfının bağışıklık sistemince saldırıya uğraması sonucu ortaya çıkan merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığıdır.
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