Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! 3 yıl hapis cezası isteniyordu

25 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:45

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3'er hapis talep edilen Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Ev hapsi ile cezalandırılan Mehmet Ali Erbil 30 Aralık'ta, Serdar Ortaç ise 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

istanbul’da yasadışı bahis​ reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil​'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ HAKİM KARŞISINDA

Yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakim karşısına çıkacakları tarih belli olan ünlü isimden Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.