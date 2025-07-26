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 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı

Serdar Ortaç katıldığı programda yalan makinesine bağlanarak itiraflarıyla dikkat çekti. Kumar alışkanlığıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla dikkat çeken Serdar Ortaç, Tarkan ile pişmanlığından da ilk kez bahsetti.

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Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:22

, YouTuber yayınlanan "PembeYalanlar" adlı programına konuk oldu. Programda yalan makinesine bağlanan ünlü sanatçı, alışkanlığıyla ilgili konuşan Ortaç, "Kumar iğrenç bir şey, aileni, paranı, sağlığını bitirir. İçkiden de, sigaradan da kötüdür" diyerek gündeme damga vurdu.

SERDAR ORTAÇ "KUMARDA NE KADAR KAYBETTİN?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Yalan makinesine bağlanan Ortaç'a "Kumarda ne kadar kaybettin?" ve "Kumar oynuyor musun?" soruları yöneltildi. Ortaç ne kadar kaybettiğini bilmediğini ve hesaplayamayacağını belirtti. Borç miktarıyla ilgili net bir rakam vermekten kaçınan Serdar Ortaç, kullandığı ifadelerle geçmişteki 50 milyon dolarlık borç iddialarını doğrular nitelikte olduğu şeklinde yorumlandı. Ortaç, rakamların önem taşımadığını, asıl zararın insanın hayatında bıraktığı iz olduğunu vurguladı.

Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı

SERDAR ORTAÇ'IN TARKAN PİŞMANLIĞI

Programda Tarkan ile ilgili pişmanlıklarını da dile getiren sanatçı, "MS teşhisi sonrası Tarkan beni aradı. O jestini çok takdir ettim. Ama bir yayında iki şişe içki içtikten sonra Tarkan'a bağırıp küfür ettim. Çok pişmanım, ilk gördüğüm yerde özür dileyeceğim" sözleriyle geçmişte yaşananları anlattı.

Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı

SERDAR ORTAÇ "YİNE AYNI HAYATI YAŞAR MIYDIN?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Serdar Ortaç, programda kendisine yöneltilen "Yine aynı hayatı yaşamak ister miydin?" sorusuna tereddüt etmeden "Evet, harika bir 30 yılım oldu" şeklinde yanıt verdi. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pişmanlık duymadığını dile getiren sanatçı, "55 yaşında da rüzgâr gibi estiğimi düşünüyorum, Serdar Ortaç'ı istesem de silemem" ifadeleriyle hayata bakışını paylaştı.

Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı

SERDAR ORTAÇ, ESKİ EŞİ HAKKINDAKİ SÖZLERİYLE ŞAŞIRTTI

Eski eşini özleyip özlemediği sorusuna net cevap veremeyen Ortaç, bazen özlediğini bazen de özlemediğini dile getirdi. Ayrıca, "Uzun yıllardır aynı mont ve ayakkabıyı giyiyorum, bu maddi bir zorunluluk değil, kişisel bir tercih" dedi.

Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Yıllar sonra kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı
ETİKETLER
#serdar ortaç
#kumar
#Yalan Makinesi
#Gerçekler
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