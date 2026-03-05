Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç yardım almadan yürüyemedi! Son halini hayranları kayda kaldı

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi. Bir restoranda hayranları tarafından görüntülenen Serdar Ortaç'ın yürümekte güçlük çektiği görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Ortaç yardım almadan yürüyemedi! Son halini hayranları kayda kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:23

90'lı yılların ortasından itibaren yayımladığı albümler, farklı sanatçılara verdiği eserlerle adından söz ettiren , uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serdar Ortaç, son olarak ise hayranlarının kamerasına yansıdı.

SERDAR ORTAÇ YÜRÜMEKTE BİLE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Serdar Ortaç son olarak bir restoranda görüntülendi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın bu halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Destek almadan yürüyemediği gözlenen Ortaç'ın konuşurken de zorlandığı görüldü.

Serdar Ortaç yardım almadan yürüyemedi! Son halini hayranları kayda kaldı

SERDAR ORTAÇ MS HASTALIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç yardım almadan yürüyemedi! Son halini hayranları kayda kaldı

Serdar Ortaç, "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir programda bir araya geldi. 32 yıl sonra buluşan ikilinin itirafları ise gündem oldu. Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'a olan duygularının klipten çok daha önce başladığını itiraf etti ve, "İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna baya kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani…" dedi.

ETİKETLER
#Magazin
#Sağlık
#serdar ortaç
#ms hastalığı
#Ünlüler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.