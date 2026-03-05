Serdar Ortaç yardım almadan yürüyemedi! Son halini hayranları kayda kaldı

90'lı yılların ortasından itibaren yayımladığı albümler, farklı sanatçılara verdiği eserlerle adından söz ettiren Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serdar Ortaç, son olarak ise hayranlarının kamerasına yansıdı.

SERDAR ORTAÇ YÜRÜMEKTE BİLE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Serdar Ortaç son olarak bir restoranda görüntülendi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın bu halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Destek almadan yürüyemediği gözlenen Ortaç'ın konuşurken de zorlandığı görüldü.

SERDAR ORTAÇ MS HASTALIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç, "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir programda bir araya geldi. 32 yıl sonra buluşan ikilinin itirafları ise gündem oldu. Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'a olan duygularının klipten çok daha önce başladığını itiraf etti ve, "İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna baya kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani…" dedi.