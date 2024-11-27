Serdar Ortaç'ın ardından Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni karar! Ev hapsi kaldırıldı

27 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:52

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil, her hafta imza atmak için ise karakola gidecek.

Mehmet Ali Erbil​ hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası​ talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak. Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.

EV HAPSİ​ KALDIRILDI

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Mehmet Ali Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.