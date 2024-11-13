Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı! Ses kayıtları şoke etti: Bas, az bas lan

13 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:10

Yasa dışı bahis reklamı teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklanırken, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ise ev hapsi cezası verildi. Serdar Ortaç, savcılıkta verdiği ifadede, "Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim." dedi.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 kişi gözaltına alınmış ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. İfadeleri alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ise ev hapsi cezası verildi. İfadesi ortaya çıkan Serdar Ortaç, "Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum" dedi.

SERDAR ORTAÇ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan videolardaki kişileri nereden tanıdığı sorularına, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

Kendisine konser verebileceğini belirttiklerini anlatan Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular.

Mehmet Ali Erbil de "üst biter" (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı." dedi.

Para teklif ettikleri ancak kabul etmediğini belirten Ortaç, "Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim" diye konuştu.

Bir daha da bu şahısları hiç görmediğini söyleyen Ortaç, "Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

SERDAR ORTAÇ'IN DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık sorgusunda Ortaç'a videolarda ifade ettiği sohbet dökümü de gösterildi. İşte diyaloglar; Serdar Ortaç: Her Önüne gelen kumarbaz olmuş. Bir ikincisi aynı senin gibi eee ikincisi ortalıkta dede, dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede anlayamadım ama eee demek ki buymuş.

Ünal Orhan: Abi dede bu.

S.O.: Niye dede diyorlar çünkü herif yaşlı diye.

Ü.O.: Aynen öyle abi bi de bu yakışıklı Yunan tanrısı Zeus.

S.O.: Hayatında kazandın mı?

Ü.O.: Bu oyundan kazandım ama daha fazlasını verdim ona.

S.O.: Peki ertesi heh verdim mi diye.

Ü.O: Evet daha fazlasını verdim.

S.O: Bas, az bas lan.

Ü.O.: Abi şuradan bi şöyle.

S.O.: Oğlum az bas.

Ü.O: 250 lira abi. 20 bin liralık satın alalım o zaman olur mu abi?

S.O.: Allah'ım.

Ü.O: Gelirse bunun kazancını da dağıtalım. 20 bin üstünü ama.

S.O: Valla, işte senin yaşında böyleydim aynı bu buydu.

Ü.O.: Dede yoktu ama abi değil mi?

S.O.: Tebrik ediyorum.

Ü.O: Abi şimdi x geliyor."

Savcılıkta bu videonun dökümü gösterildikten sonra savunması sorulan Ortaç, "Bu gösterdiğiniz konuşmalar doğrudur. Ancak ben bu videoya hiç bu açıdan bakmamıştım. Ev içerisinde çekilen normal bir video gibiydi. Ben beni tanıyan bilen herkesin bildiği üzere kumar oynadığım ve geçmişte bu sebeple çok sıkıntı çektiğim bilinmektedir.

Ben kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani demem o ki bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim." ifadelerini kullandı.