Editor
 | Ebrar Oral

Seren Ay Çetin ile Nagihan Karadere'nin olayı ne? Survivor Seren Ay, Nagihan'ı çıldırttı!

Nisanur ile birlikte düello oyununa kalan yarışmacı Seren Ay Çetin, Nisanur'dan sonra şimdi de yarışmacı Nagihan Karadere'ya sardı. Çetin'in 'Keşke onu değil seni dövseydim' demesi izleyicileri ekran başında çıldırtırken ikilinin arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 01:31

Survivor 2026'nın şu sıralar en olaylı yarışmacısı olarak gündeme gelen Seren Ay Çetin, Nisanur'a uyguladığı fiziksel temastan sonra şimdi de ile gerildi. Survivor'daki kredileri tükenmek üzere olan Seren Ay Çetin'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi yağarken Survivor'da tarafından aldığı ceza yalnızca 8 ödülden yararlanamamak olmuştu. Nisanur'a yönelik uyguladığı bu eylemden dolayı büyük tepki alan Seren Ay'ın yarışmacı Nagihan Karadere ile yaşadığı olay izleyiciler arasında merak edildi. Peki Survivor Seren Ay Çetin ile Nagihan Karadere neden tartıştı?

SURVİVOR SEREN AY ÇETİN İLE NAGİHAN KARADERE NEDEN TARTIŞTI?

Gergin tavırları ve Survivor'daki kural ihlalleri nedeniyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Seren Ay, yarışmacılar arasında girdiği sert münakaşa ve oyun esnasındaki davranışları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından uyarılar alıyordu.

Fakat TV ekranlarında geçtiğimiz günkü ekrana verilen bölümde son oyunla beraber meydana gelen olay bardağı taşıran son damla oldu.

Nisanur ile Seren Ay'ın düelloda yarıştığı esnada Nagihan Karadere iyice gerildi. Bu gerilim sırasında Seren Ay'ın Karadere'ye Nagihan'a "Keşke onu değil seni dövseydim" demesi yarışmacılar dahil izleyen herkesin sinirini alt üst etti.

Bayhan ve oradaki diğer yarışmacıların uyarılarını umursamadan bağırarak konuşmaya devam eden Seren Ay Çetin, izleyicilerden ve eski yarışmacılardan tepki üstüne tepki aldı.

Survivor'da yarışan eski yarışmacı Seda Aktuğlu'nun Seren Ay Çetin için yaptığı paylaşım, Aktuğlu'nun tepkisini gözler önüne serdi. Eski yarışmacı Seda Aktuğlu, yayınladığı gönderide "Düello iptal edilsin Serenay diskalifiye edilsin" notunu düşmüştü.

ACUN ILICALI: BENİM İÇİN UMUTSUZ VAKASIN!

Konsey sırasında yarışmacı Seren Ay'ın haksızlığını kabul etmeyip geri adım atmamasına sitem eden sunucu Acun Ilıcalı, Seren Ay Çetin'i sert bir şekilde şu sözlerle uyarmıştı:

"En acısı şu; o hareketi yaptıktan sonra hiçbir ders almadığını göstererek bu sözlerin altına imzanı attın. Benim açımdan umutsuz vakasın."

