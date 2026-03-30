Seren Ay’ın nişanlısı Sadai’den destek mesaj! “Helal Olsun” sözleri gündem oldu

Survivor 2026’da yaşanan gergin anlar, yarışmacılar arasındaki tartışmalarla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle Seren Ay Çetin’in ada içinde yaşadığı kavga ve sert çıkışlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyicilerin bir kısmı Serenay’ın davranışlarına tepki gösterirken, dikkat çeken bir destek de Serenay’ın nişanlısı Sadai Farzaliyev’den geldi. Ahıskalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Helal olsun” ifadelerini kullanarak Serenay’a destek verdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

SERENAY’A SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Serenay’ın dün ki oyun sırasında Survivor yarışmacılarıyla kavga ettiği anlar bir kez daha ekrana geldi. Nagihan Karadere’ye keşke seni dövseydim sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Acun Ilıcalı Serenay’ın yaptıklarına gülerek cevap vermesine tepki gösterdi.

Seren Ay Çetin yaptığı tartışmalar sonrası özür dileyip, pişmanlık duysa da adada takım arkadaşlarıyla tartışmaya devam ediyor. Söylemleriyle ve tavrıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin’e sosyal medyadan da tepki çığ gibi büyüyor. Ilıcalı’ya bir an önce Serenay Çetin’i adadan göndermesi için kullanıcılar mesaj yağmuruna tutuyor.

SERENAY’A NİŞANLISINDAN DESTEK GELDİ

Survivor 2026’da yaşanan tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Serenay’a en dikkat çeken destek nişanlısı Sadai Farzaliyev’den geldi. Ada içinde yarışmacılarla yaşadığı gerginliklerle konuşulan Seren Ay Çetin, sosyal medyada da tartışılırken, Farzaliyev’ın yaptığı paylaşım olay oldu.

Sadai Ahıskalı, sosyal medya hesabından Serenay ile birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşarak, “Bir kadının karşısında hepiniz mi? Sayıca üstünlüğünüz boş, helal olsun Serenay.” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımı destek mesajı olarak yorumladı.

Survivor adasında yaşanan tartışmaların ardından gelen bu açıklama, izleyicileri ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Serenay’ın tavırlarını eleştirmeye devam ederken, bazıları ise nişanlısının verdiği desteği güçlü ve anlamlı buldu.

Özellikle “helal olsun” vurgusu, paylaşımlar arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Yaşanan gelişmelerle birlikte Seren Ay Çetin ve nişanlısı Sadai Farzaliyev sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.