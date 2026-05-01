 | Funda Aydın

Serenay Sadai Farzaliyev ile barıştıklarını ilan etti! O anları sosyal medyada paylaştı

Survivor 2026’dan diskalifiye olarak elenen Serenay, Türkiye’ye dönüş yaptı. Serenay nişanlısı Sadai Farzaliyev ile fotoğraflarını silerek ayrılık iddialarına yol açmıştı. Serenay, Türkiye dönüşünde sürpriz bir karşılamayla dikkat çekti. Havalimanında büyük bir çiçek buketiyle karşılanan Serenay, sosyal medyada yeniden nişanlısına ait kareleri paylaşarak iddialara son verdi. Sadai’nin yaptığı paylaşımla ayrılmadıklarını ilan etti.

Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 20:39
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 20:43

Serenay’ın Türkiye’ye dönüşü, özel hayatına dair gelişmelerle birlikte gündeme oturdu. Serenay'ın nişanlısı Sadai Farzaliyev ile daha önce fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Serenay’ın Türkiye’ye gelir gelmez havalimanında çiçeklerle karşılanması, bu iddiaları boşa çıkardı. Sadai Farzaliyev’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin devam ettiğini açıklaması dikkat çekti.

Survivor 2026'dan diskalifiye olan Serenay'ın Türkiye'ye dönüşü ve nişanlısı Sadai Farzaliyev ile ayrılık iddialarını yalanlayan barışmaları gündeme oturdu.
Serenay, Survivor 2026'dan diskalifiye edildikten sonra Türkiye'ye döndü.
Havalimanında nişanlısı Sadai Farzaliyev ve annesi tarafından çiçeklerle karşılandı.
Serenay'ın daha önce nişanlısı Sadai ile olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarına neden olmuştu.
Sadai Farzaliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin devam ettiğini duyurdu ve Serenay'ı havalimanında çiçeklerle karşıladı.
İkilinin yeniden bir araya gelmesi, ayrılık iddialarının sona ermesine neden oldu.
SERENAY TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

yarışmasından diskalifiye edilmesinin ardından gündemden düşmeyen Serenay Çetin’in Türkiye’ye dönüşü merak konusu olmuştu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serenay, sonunda yurda döndü.

Milli boksör, Türkiye’ye gelir gelmez havalimanında nişanlısı Sadai Farzaliyev ve annesi tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Serenay’ın mutluluğu gözlerden kaçmadı. Havalimanındaki bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Serenay, takipçilerine Türkiye’ye döndüğünü duyurdu.

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından çok sayıda destek mesajı geldi. Yarışma sonrası yaşanan gelişmelerle sık sık gündeme gelen Serenay’ın Türkiye’ye dönüşü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SERENAY SADAİ’YLE BARIŞTI

Survivor 2026 sonrası özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Çetin, nişanlısı Sadai Farzaliyev ile yeniden bir araya geldi. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz sosyal medya hesabından Sadai ile olan tüm fotoğraflarını silen Serenay, ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. O süreçte iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemesi, söylentileri daha da güçlendirmişti.

Serenay’ın Türkiye’ye dönüşüyle birlikte tablo değişti. Sadai Farzaliyev’in nişanlısını havalimanında büyük bir çiçek buketiyle karşılaması, dikkat çekici anlara sahne oldu. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Sadai, ilişkilerinin devam ettiğini adeta gözler önüne serdi. Paylaşımın ardından ayrılık iddiaları da kısa sürede gündemden düştü. İkilinin yeniden bir araya gelmesi, takipçileri tarafından “barıştılar” yorumlarıyla karşılandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
