Serenay Sarıkaya 1 günde 25 milyon TL kazandı! Soluğu ekonomistin yanında aldı

25 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:36

Dizi, film ve reklam kazançlarıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, reklam çekiminden 25 milyon TL kazandı. Bölüm başı kazandığı ücretle de çok konuşulan Sereney Sarıkaya, yatırım için soluğu ekonomistinin yanında alıyor.

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Yaklaşık 10 yıldır reklam yüzü olduğu markan için bu yıl da kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya 1 günde 25 milyon TL kazandı. Dizilerden de bölüm başı 1 milyon 200 bin TL kazanan Serenay Sarıkaya soluğu ekonomistin yanında aldı.

SERENAY SARIKAYA 1 GÜNDE 25 MİLYON TL KAZANDI

Hem yurt dışında hem de yurt için de kazançlarıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, 10 yıldır yüüz olduğu Jean markasıyla kış sezonu için de kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, sadece bu sezon çekimleri için 25 milyon TL kazandı.

SERENAY SARIKAYA SOLUĞU EKOMİSTİN YANINDA ALDI

Kazancını değerlendiren Serenay Sarıkaya, yatırımını gayrimenkulden yana kullanıyor. Kaz Dağları’nın eteklerinde villası bulunan Serenay Sarıkaya’nın İstanbul’da da sayısız dairesi bulunuyor. Parasını doğru yönetmek isteyen Serenay Sarıkaya, düzenli olarak ekonomistin yanında soluğu alıyor.