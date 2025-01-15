Serenay Sarıkaya adliyede! Tanık olarak ifade veriyor

15 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:46

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma​ kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya​ da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Adliyeye tek başına gelen Serenay Sarıkaya, "Çıkışta konuşalım" dedi.

SERENAY SARIKAYA TANIK OLARAK İFADE VERİYOR

Dizi sektöründe tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım ile birlikte çalışan Serenay Sarıkaya​ da bugün ifadeye çağrıldı.

"Mert Demir ile yaşadığınız ilişki reklam aşkı mı? soruları karşısında sessiz kalan Serenay Sarıkaya, "Çıkışta konuşalım" dedi. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Serenay Sarıkaya'nın yorgun ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

AYŞE BARIM YAYIN YASAĞI BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Hakkında çıkan tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme ise Barım'ın bu isteğini reddetti.