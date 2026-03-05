Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi

Son olarak Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, 2024 yılının sonunda şarkıcı Mert Demir ile kameralar karşısına çıktı. Haklarında pek çok haber çıkan çiftin son olarak ise evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

MERT DEMİR İLE SERENAY SARIKAYA EVLENİYOR MU?

Sık sık beraber çıktıkları tatilde görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çiftinin evlilik kararı aldıkları iddia edildi. Moda haftasındaki kombiniyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Paris'ten döner dönmez sevgilisi Mert Demir ile birlikte tatile çıktı.

Gel Konuşalım programına konuk olan konuk olan Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini dile getirdi. Hatta Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve birlikte “boy boy çocuk” istediklerini de açıkça dile getirmiş. Üstündağ’ın anlattığına göre Mert Demir, sohbet sırasında onun gazeteci olduğunu fark edince bir anda “Eyvah!” der gibi bir ruh haline girmiş ama olan da o sırada çoktan olmuş.

MERT DEMİR HAYRANLARININ TAKDİRİNİ TOPLADI

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Serenay Sarıkaya da sevgilisi Mert Demir'in anlamlı hareketi sonrası emojilerle yaşadığı mutluluğu paylaştı.