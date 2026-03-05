Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi

Dünyaca ünlü defileye katılan tek Türk olarak sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya bir süredir Mert Demir ile beraber. Attıkları her adımla olay olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in evlilik kararı aldıkları iddiası ise hayranlarını heyecanlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 14:56

Son olarak Aile dizisinde rol alan , 2024 yılının sonunda şarkıcı ile kameralar karşısına çıktı. Haklarında pek çok haber çıkan çiftin son olarak ise evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

MERT DEMİR İLE SERENAY SARIKAYA EVLENİYOR MU?

Sık sık beraber çıktıkları tatilde görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çiftinin evlilik kararı aldıkları iddia edildi. Moda haftasındaki kombiniyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Paris'ten döner dönmez sevgilisi Mert Demir ile birlikte tatile çıktı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi

Gel Konuşalım programına konuk olan konuk olan Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini dile getirdi. Hatta Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve birlikte “boy boy çocuk” istediklerini de açıkça dile getirmiş. Üstündağ’ın anlattığına göre Mert Demir, sohbet sırasında onun gazeteci olduğunu fark edince bir anda “Eyvah!” der gibi bir ruh haline girmiş ama olan da o sırada çoktan olmuş.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi

MERT DEMİR HAYRANLARININ TAKDİRİNİ TOPLADI

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkilerini bir adım öteye taşıdı! Evlilik kararı aldıkları iddia edildi

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Serenay Sarıkaya da sevgilisi Mert Demir'in anlamlı hareketi sonrası emojilerle yaşadığı mutluluğu paylaştı.

ETİKETLER
#serenay sarıkaya
#mert demir
#Evlilik İddiaları
#Mehmet Üstündağ
#Türkiye Turnesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.