Serenay Sarıkaya ilk kez evini paylaştı! Kapısız eve bakın ne takmış

03 Ekim 2024 17:36 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:36

Serenay Sarıkaya ilk kez evinin kapılarını yabancı bir dergi için açtı. Leopar desenli koltuğunun önünde poz veren Serenay Sarıkaya'nın evinde kapı yerine perde olması takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, ilk kez evini bir dergi için açtı. Kimileri Serenay Sarıkaya'nın evini çok beğenirken, kimileri ise ofis gibi hissettiklerini belirtti.

SERENAY SARIKAYA KAPI YERİNE PERDE KULLANDI

Son dönemde Mert Demir ile olan ilişkisiyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli bir dergiye evinin kapılarını açtı. Boğaz manzaralı lüks evinde bulunan büyük leopar desenli koltukta poz veren Serenay Sarıkaya metal ağırlıklı banyo ve mutfak tercih etti.

Serenay Sarıka'nın evinde kapı yerine uzun perdeler olması dikkat çekti. Oldukça büyük evde sade görünüm dikkat çekerken, Serenay Sarıkaya'nın takipçileri evdeki uzun perdelerin eve farklı bir hava kattığını savundu.