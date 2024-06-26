Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir konserinde kayınvalidesiyle tanıştı

26 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:19

Serenay Sarıkaya'nın bir süredir sevgili olduğu Mert Demir, ilk Harbiye Açık Hava konserini gerçekleştirdi. Sevgilisinin resminin baskılı olduğu tişört giyen Serenay Sarıkaya, gece boyunca en çok eğlenen isim oldu. Serenay Sarıkaya, gecede Mert Demir'in annesiyle yan yana oturdu.

SERENAY SARIKAYA, MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE KARŞILIKLI OYNADI

Serenay Sarıkaya, reklam ilişkisi iddialarına inat dün gece sevgilisi Mert Demir'in konserinde eğlendi. Setinden dolayı konsere geç gelen Sereney Sarıkaya içeri girer girmez alkış yağmuruna tutuldu. Alkışlara Mert Demir'in annesi de eşlik ederken, Serenay Sarıkaya müstakbel kayınvalidesinin yanından hiç ayrılmadı.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ EKİBİ KONSERE AKIN ETTİ

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine Kimler Geldi Kimler Geçti ekibiyle birlikte katıldı. Setten çıkıp konsere gelen Serenay Sarıkaya'ya ayrıca Esra Ruşan, Meriç Aral, Gülcan Arslan ve Efe Tunçer katıldı. Ekip gece boyunca dans ederek şarkılara eşlik etti.