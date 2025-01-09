Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım iddiaları sonrası Rüzgar Aksoy'un videosu tekrar gündem oldu

09 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:16

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında günlerdir konuşulan iddialar sonrası oyuncu Rüzgar Aksoy'un yıllar önce yayınladığı video tekrar gündem oldu.

Sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğunu ileri sürülen Ayşe Barım'ın şirketi açıklama yaparak, "Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya​, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" denildi.

SERENAY SARIKAYA GÜNDEM OLDU, AKILLARA RÜZGAR AKSOY GELDİ

2023 yılında Serenay Sarıkaya'nın "En beğenilen kadın dizi oyuncusu" ödülünü almasının ardından 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü de Serenay Sarıkaya'nın almasına oyuncu Rüzgar Aksoy sitem etmişti.

Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya, "Yine ben yine ben yine ben" demişti. Rüzgar Aksoy o dönem sürekli aynı kişilerin ödül almasını eleştirmiş ve "Yine o, yine o. Allahım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli..." diyerek ödüle tepki göstermişti.