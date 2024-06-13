Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aynı konserde farklı yerlere oturdu

13 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:59

Ajda Pekkan'ın dün akşam verdiği konserde geçirdiği burun ameliyatı sebebiyle sahne alamayan Mert Demir, seyirciler arasında yer aldı. Aynı konseri Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya ise locada izledi.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR AYNI KONSERDE FARKLI YERLERDE OTURDU

Seyirciler arasında konseri izleyen Mert Demir çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Ben de bugün normalde sahneye çıkacaktım. Bir operasyon geçirdim. Hatta tamponlar burnumdan yeni çıktı. Bir şekilde gelip bu atmosferi tatmak istedim" dedi. Serenay Sarıkaya'nın aynı konseri locada izlemesi üzerine sorulan sorulara cevap veren Mert Demir, "Serenay da gelecekti. Birazdan tekrar konuşacağım" sözleri kafaları karıştırdı.