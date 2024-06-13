Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aynı konserde farklı yerlere oturdu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:59
Dün akşam Ajda Pekkan'ın ilk stadyum konserine ünlü isimler akın etti. Sevgili olduklarını açıklayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aynı konserde farklı yerlerde oturması 'Ayrılık' haberlerini gündeme getirdi.
Ajda Pekkan'ın dün akşam verdiği konserde geçirdiği burun ameliyatı sebebiyle sahne alamayan Mert Demir, seyirciler arasında yer aldı. Aynı konseri Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya ise locada izledi.
SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR AYNI KONSERDE FARKLI YERLERDE OTURDU
Seyirciler arasında konseri izleyen Mert Demir çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Ben de bugün normalde sahneye çıkacaktım. Bir operasyon geçirdim. Hatta tamponlar burnumdan yeni çıktı. Bir şekilde gelip bu atmosferi tatmak istedim" dedi. Serenay Sarıkaya'nın aynı konseri locada izlemesi üzerine sorulan sorulara cevap veren Mert Demir, "Serenay da gelecekti. Birazdan tekrar konuşacağım" sözleri kafaları karıştırdı.
Kaynak: TGRT Haber