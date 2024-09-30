Serenay Sarıkaya yeni imajıyla Ajda Pekkan'a benzetildi! Film projesi tekrar gündeme geldi

30 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:42

Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olan oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kısaltan Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı Ajda Pekkan'a benzetildi.

Son dönemde şarkıcı Mert Demir​ ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Serenay Sarıkaya​, Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak Adana​'ya gitti. Saçlarını kısa kestiren Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı. Serenay Sarıkaya'nın saç kesimini görenler, Ajda Pekkan​'ın gençlik imajını hatırladı.

SERENAY SARIKAYA'DAN YENİ İMAJ

Adana Altın Koza Film Festivali jüri üyesi Serenay Sarıkaya, geceye damga vurdu. damga vuran Serenay Sarıkaya'nın kombininden sonra yeni saç modeli masaya yatırıldı. Kimileri yeni kesime aşık oldu, kimileri de nefret etti!

SERENAY SARIKAYA, AJDA PEKKAN'A BENZETİLDİ

Serenay Sarıkaya'nın saç kesimi Ajda Pekkan'a benzetildi. Daha önce Ajda Pekkan'ın hayatının anlatılacağı filmde Serenay Sarıkaya'nın oynaması için teklif gitmişti. Serenay Sarıkaya'nın yeni imajını görenler, "Kesin Ajda Pekkan'ın gençliğini Serenay Sarıkaya oynasın" dedi.