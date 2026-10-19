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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:48

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da oldukça yakından takip ediliyor. Sosyal medyasını da her zaman aktif kullanan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde gittiği bir restoranda masasına gelen sürpriz notu paylaştı. Kağıtta yazılanlar ise herkesi şaşırtarak magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:48

Magazin dünyasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki sosyal medyasını da aktif bir şekilde kullanan ünlü isim yapmış olduğu yeni bir paylaşımla kısa süre de dikkat çeken kişi oldu. Gittiği bir restoranda kendisine iletilen sürpriz notu takipçileriyle paylaşan Sarıkaya’ya gelen kâğıtta yazanlar herkesi şaşırttı.

SERENAY SARIKAYA’YA RESTORANDA SÜRPRİZ NOT!

Başarılı isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, magazin gündeminde yer alırken kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen kişiler arasında yerini alıyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalar da yüzü olduğu markanın elçisi olarak kapsamında podyumda göstermişti.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Podyumda boy gösteren Serenay Sarıkaya, günlerce gerek da gerekse de ekranlarda çok konuşulmuştu. Hatta yabancı basının bile diline dolanmıştı. Uzun süredir podyum yürüyüşü konuşulurken sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekici olurken sevilerek yakından takip ediliyor.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Şimdilerde yeni bir paylaşımla gündemde olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyasından hayatına dair günlük kesimleri paylaşırken gittiği bir da kendisine gelen gizemli notu paylaştı.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Sosyal medya da ‘dump’ adı verilen çoklu fotoğraf serisinde takipçilerinin dikkatini çeken sürpriz not, gündemdeki yerini alarak kısa sürede magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

MASASINA GELEN MESAJ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyasını aktif kullanan Serenay Sarıkaya son olarak gittiği bir restoranda kendisine gelen notu takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın masasına gelen kâğıtta yazan kelimler ise sürpriz kadar şaşırtıcı oldu.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Serenay Sarıkaya’nın masasına iletilen kâğıtta, mekandaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği yazıyordu. El yazısıyla düşülen notta “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar...” cümlesi yer aldı. Notu gönderen kişilerin kimliği ve oyuncunun bu davete nasıl bir tepki verdiği henüz bilinmiyor.

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Diğer bir yandan da sosyal medya da bu notu görenler eleştiri yapmaktan da kaçınmadı. Görenler, ‘Ne biçim bir not’, ‘Aşırı rahatsız edici’ gibi yorumlarda bulunuldu.

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ETİKETLER
#Serenay Sarıkaya
#sosyal medya
#Paris Moda haftası
#restoran
#Not
#Magazin
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