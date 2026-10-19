Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not! Masasına gelen mesaj şaşırttı

Magazin dünyasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki sosyal medyasını da aktif bir şekilde kullanan ünlü isim yapmış olduğu yeni bir paylaşımla kısa süre de dikkat çeken kişi oldu. Gittiği bir restoranda kendisine iletilen sürpriz notu takipçileriyle paylaşan Sarıkaya’ya gelen kâğıtta yazanlar herkesi şaşırttı.

SERENAY SARIKAYA’YA RESTORANDA SÜRPRİZ NOT!

Başarılı isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, magazin gündeminde yer alırken kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen kişiler arasında yerini alıyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalar da yüzü olduğu markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda göstermişti.

Podyumda boy gösteren Serenay Sarıkaya, günlerce gerek sosyal medya da gerekse de ekranlarda çok konuşulmuştu. Hatta yabancı basının bile diline dolanmıştı. Uzun süredir podyum yürüyüşü konuşulurken sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekici olurken sevilerek yakından takip ediliyor.

Şimdilerde yeni bir paylaşımla gündemde olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyasından hayatına dair günlük kesimleri paylaşırken gittiği bir restoran da kendisine gelen gizemli notu paylaştı.

Sosyal medya da ‘dump’ adı verilen çoklu fotoğraf serisinde takipçilerinin dikkatini çeken sürpriz not, gündemdeki yerini alarak kısa sürede magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

MASASINA GELEN MESAJ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyasını aktif kullanan Serenay Sarıkaya son olarak gittiği bir restoranda kendisine gelen notu takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın masasına gelen kâğıtta yazan kelimler ise sürpriz kadar şaşırtıcı oldu.

Serenay Sarıkaya’nın masasına iletilen kâğıtta, mekandaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği yazıyordu. El yazısıyla düşülen notta “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar...” cümlesi yer aldı. Notu gönderen kişilerin kimliği ve oyuncunun bu davete nasıl bir tepki verdiği henüz bilinmiyor.

Diğer bir yandan da sosyal medya da bu notu görenler eleştiri yapmaktan da kaçınmadı. Görenler, ‘Ne biçim bir not’, ‘Aşırı rahatsız edici’ gibi yorumlarda bulunuldu.