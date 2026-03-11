Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya'ya vergi dairesinden teşekkür belgesi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alması sebebiyle teşekkür belgesi verildi.

Serenay Sarıkaya'ya vergi dairesinden teşekkür belgesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında, Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesi verildi.

SERENAY SARIKAYA'YA TEŞEKKÜR BELGESİ

Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya, teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etti.

Serenay Sarıkaya'ya vergi dairesinden teşekkür belgesi

SERENAY SARIKAYA'NIN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü oyuncunun toplam mal varlığının yaklaşık 186 milyon TL olduğu iddia ediliyor. Sarıkaya'nın dizi ve reklam projelerinden elde ettiği gelirleri gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yönlendirdiği ifade ediliyor. Sarıkaya'nın İstanbul, Bodrum ve ABD'de evler aldığı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya'ya vergi dairesinden teşekkür belgesi

SERENAY SARIKAYA BÖLÜM BAŞI 1,2 MİLYON TL KAZANDI

Serenay Sarıkaya, en son rol aldığı "Aile" dizisinde bölüm başına 1,2 milyon TL kazandı. 2024 ve 2025 yıllarında reklam anlaşmalarıyla da yüksek gelirler elde eden oyuncunun, özellikle markalarla yaptığı iş birliklerinden yüksek meblağlar kazandığı bilinmekte.

TGRT Haber
