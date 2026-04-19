Serenay’ın ceza iptalinin sonucu Nagihan’ı sevindirdi! Nagihan halka seslendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’da dikkat çeken gelişmelerden biri de Serenay’ın aldığı cezanın akıbeti oldu. Yarışmada verilen yemek yememe cezası, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuldu. Günlerdir merak edilen sonuç, ada konseyinde açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Serenay’ın cezasının iptal edilip edilmeme kararı yarışmacılar arasında da yankı uyandırdı. Özellikle Nagihan Karadere’nin karara verdiği tepki dikkat çekti. Büyük sevinç yaşayan Nagihan, yaptığı açıklamada izleyicilere teşekkür ederek desteklerinden dolayı minnet duyduğunu ifade etti.
Serenay, yaptığı yanlış hareketten dolayı birkaç ödül yemek yememe cezası almıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz ada konseyince yarışmacıların yemek cezalarının bitip bitmemesi yönünde instagram üzerinde halk oylaması başladı. Yapılan oylama sonucu merak edilirken, gözler yarın ki ada konseyine çevrildi.
Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı halk oylaması sonucunda Osman Can ve Serenay’ın cezalarının iptal olup olmadığını açıklayacak. Survivor 2026’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serenay’ın cezasının halk oylaması sonucu Hayır çıktı. İzleyiciler, Serenay’ın yemek cezasının devam etmesine karar verdi.
Serenay’ın için halk oylamasının sonucu Hayır çıktığını duyan Nagihan alınan karara çok sevindi. Fragmandaki hareketlerinden izleyiciler çok fazla sevdiğini gördü. Nagihan yaptığı açıklamada da oy atanlara teşekkür etti.
Nagihan, “ Hepsinin ellerinden öpüyorum. Kim hayıra bastıysa tek tek hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Şuan benden mutlusu yok. Ağladığım, çektiğim, burada vıyak vıyak bağırdığım yemek dilendiğim anların hepsini silip götürdü.” sözleriyle sevincini paylaştı.
