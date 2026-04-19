Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Serenay’ın ceza iptalinin sonucu Nagihan’ı sevindirdi! Nagihan halka seslendi

Survivor 2026’da Serenay’a verilen yemek yememe cezasının akıbeti, izleyicilerin oyuna sunulmuştu. Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden başlattığı halk oylamasının sonucunu ada konseyinde açıkladı. Açıklanan karara göre Serenay’ın cezası iptal edilmezken, halk oylaması sonuc en çok Nagihan Karadere’yi sevindirdi. Nagihan, sonuç sonrası duygularını paylaşarak izleyicilere teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 00:25

’da dikkat çeken gelişmelerden biri de Serenay’ın aldığı cezanın akıbeti oldu. Yarışmada verilen yemek yememe cezası, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuldu. Günlerdir merak edilen sonuç, ada konseyinde açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Serenay’ın cezasının iptal edilip edilmeme kararı yarışmacılar arasında da yankı uyandırdı. Özellikle ’nin karara verdiği tepki dikkat çekti. Büyük sevinç yaşayan Nagihan, yaptığı açıklamada izleyicilere teşekkür ederek desteklerinden dolayı minnet duyduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026'da Serenay'ın yemek yememe cezasının iptali için yapılan halk oylamasının sonucu açıklandı ve Nagihan Karadere bu karara büyük sevinçle tepki gösterdi.
Serenay'ın aldığı birkaç ödül yemek yememe cezası, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuldu.
Halk oylaması sonucunda Serenay'ın cezasının iptal edilmemesi yönünde karar çıktı.
Nagihan Karadere, bu sonuca büyük sevinç yaşayarak izleyicilere teşekkür etti.
Habere, Survivor 2026'nın Kırmızı ve Mavi takım kadroları, vedan eden yarışmacılar ve bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar hakkında da bilgiler eklenmiştir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

SERENAY’IN CEZA SONUCU BELLİ OLDU

Serenay, yaptığı yanlış hareketten dolayı birkaç ödül yemek yememe cezası almıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz ada konseyince yarışmacıların yemek cezalarının bitip bitmemesi yönünde instagram üzerinde halk oylaması başladı. Yapılan oylama sonucu merak edilirken, gözler yarın ki ada konseyine çevrildi.

Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı halk oylaması sonucunda Osman Can ve Serenay’ın cezalarının iptal olup olmadığını açıklayacak. Survivor 2026’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serenay’ın cezasının halk oylaması sonucu Hayır çıktı. İzleyiciler, Serenay’ın yemek cezasının devam etmesine karar verdi.

NAGİHAN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Serenay’ın için halk oylamasının sonucu Hayır çıktığını duyan Nagihan alınan karara çok sevindi. Fragmandaki hareketlerinden izleyiciler çok fazla sevdiğini gördü. Nagihan yaptığı açıklamada da oy atanlara teşekkür etti.

Nagihan, “ Hepsinin ellerinden öpüyorum. Kim hayıra bastıysa tek tek hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Şuan benden mutlusu yok. Ağladığım, çektiğim, burada vıyak vıyak bağırdığım yemek dilendiğim anların hepsini silip götürdü.” sözleriyle sevincini paylaştı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı

ETİKETLER
#nagihan karadere
#Yarışma Sonuçları
#Halk Oylaması
#Survivor 2026
#Serenay Ceza
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.