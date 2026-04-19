Survivor 2026’da dikkat çeken gelişmelerden biri de Serenay’ın aldığı cezanın akıbeti oldu. Yarışmada verilen yemek yememe cezası, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuldu. Günlerdir merak edilen sonuç, ada konseyinde açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Serenay’ın cezasının iptal edilip edilmeme kararı yarışmacılar arasında da yankı uyandırdı. Özellikle Nagihan Karadere’nin karara verdiği tepki dikkat çekti. Büyük sevinç yaşayan Nagihan, yaptığı açıklamada izleyicilere teşekkür ederek desteklerinden dolayı minnet duyduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ Serenay’ın ceza iptalinin sonucu Nagihan’ı sevindirdi! Nagihan halka seslendi Survivor 2026'da Serenay'ın yemek yememe cezasının iptali için yapılan halk oylamasının sonucu açıklandı ve Nagihan Karadere bu karara büyük sevinçle tepki gösterdi. Serenay'ın aldığı birkaç ödül yemek yememe cezası, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda Serenay'ın cezasının iptal edilmemesi yönünde karar çıktı. Nagihan Karadere, bu sonuca büyük sevinç yaşayarak izleyicilere teşekkür etti. Habere, Survivor 2026'nın Kırmızı ve Mavi takım kadroları, vedan eden yarışmacılar ve bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar hakkında da bilgiler eklenmiştir.

SERENAY’IN CEZA SONUCU BELLİ OLDU

Serenay, yaptığı yanlış hareketten dolayı birkaç ödül yemek yememe cezası almıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz ada konseyince yarışmacıların yemek cezalarının bitip bitmemesi yönünde instagram üzerinde halk oylaması başladı. Yapılan oylama sonucu merak edilirken, gözler yarın ki ada konseyine çevrildi.

Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı halk oylaması sonucunda Osman Can ve Serenay’ın cezalarının iptal olup olmadığını açıklayacak. Survivor 2026’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serenay’ın cezasının halk oylaması sonucu Hayır çıktı. İzleyiciler, Serenay’ın yemek cezasının devam etmesine karar verdi.

NAGİHAN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Serenay’ın için halk oylamasının sonucu Hayır çıktığını duyan Nagihan alınan karara çok sevindi. Fragmandaki hareketlerinden izleyiciler çok fazla sevdiğini gördü. Nagihan yaptığı açıklamada da oy atanlara teşekkür etti.

Nagihan, “ Hepsinin ellerinden öpüyorum. Kim hayıra bastıysa tek tek hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Şuan benden mutlusu yok. Ağladığım, çektiğim, burada vıyak vıyak bağırdığım yemek dilendiğim anların hepsini silip götürdü.” sözleriyle sevincini paylaştı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR