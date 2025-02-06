06 Şubat 2025 18:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:06

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın cenaze törenine spor camiasından tanıdık isimler katıldı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın’ın hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı’nın yanı sıra, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanlarından Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

BEŞİKTAŞ EFSANELERİ DE CENAZEDEYDİ!

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Rıza Çalımbay, Ziya Doğan ve Recep Çetin de cenazeye katılarak Yalçın ailesine destek oldu. Beşiktaşlı futbolcular Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu ile Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun ve Eyüpsporlu Dorukhan Toköz de törende hazır bulundu. Spor dünyasının yanı sıra sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim de cenazede yer alarak Yalçın ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze töreni öncesinde Sergen Yalçın ve ailesi, taziye dileklerini kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün eski başkanlarından Serdar Bilgili ve çeşitli spor kulüpleri, cenazeye çelenk göndererek Yalçın ailesine desteklerini iletti. Gürsoy Yalçın’ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.