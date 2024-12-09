Şerif Gören'e veda! Orhan Gencebay ile Halil Ergün gözyaşlarına hakim olamadı

09 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:39

Ünlü yönetmen Şerif Gören 80 yaşında hayatını kaybetti. Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlenirken, Halil Ergün ile Orhan Gencebay gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi​ gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gün önce yere düşerek başını çarpan Şerif Gören'in 6 dakika kalbi durmuş ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti. Bugün Şerif Gören için anma töreni düzenlendi ve ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu.

HALİL ERGÜN İLE ORHAN GENCEBAY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 80 yaşında hayata veda eden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Salonda boş yer bulunmazken, gözyaşları da sel oldu.

Törene Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı ve Yüksel Aksu gibi birçok isim akın etti. Halil Ergün, basının sorularını cevaplarken, gözyaşlarını tutamadı. Halil Ergün, "Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi.

Orhan Gencebay da Şerif Gören'in cenazesinde üzüntüsünü sile getirdi. Bir hayli üzgün olan Orhan Gencebay, ayakta durmakta güçlük çekti.