Şerif Sezer Arna'nın son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi kızı Deniz Arna verdi

Son olarak Yalı çapkını dizisiyle ekranda olan Şerif Sezer Arna, dün Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kazası geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan Şerif Sezer'in son sağlık durumunu kızı Deniz Arna paylaştı.

Yalı Çapkını dizisine Hattuç Hala ekranda yer alan Şerif Sezer, Bodrum yolunda trafik kazası geçirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki şoförün kontrolündeki araç, içinde oyuncu Şerif Sezer'in de bulunduğu araca çarptı. yaşındaki genç ağır yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı. Şerif Sezer'in son sağlık durumunu ise kızı paylaştı.

ŞERİF SEZER'İN SON SAĞLIK DURUMUNU KIZI PAYLAŞTI

Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu kızı Deniz Arna anne ve babasının son sağlık durumundan bahsetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Arna; "Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

YARALI GENCİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Milas istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün kontrolünü kaybederek şeridine geçmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ş.A. ağır yaralanırken, ekipler olay yerine akın etti.