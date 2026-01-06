Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarına müjdeli haberi verdi

Yılanların Öcü, Yürek Yarası ve Beni Unutma gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Serpil Çakmaklı, yıllar sonra ortaya çıktı. Galada görüntülenen Serpil Çakmalı'nın son haline beğeni yağdı.

SERPİL ÇAKMAKLI YILLAR SONRA GALADA ORTAYA ÇIKTI

63 yaşındaki Serpil Çakmaklı uzun bir aranın ardından Ketenpere filminin galasında ortaya çıktı. Yeni yıla Kıbrıs'ta girdiğini söyleyen Yeşilçam oyuncusu ekranlara dönmeye hazırlandığını da belirtti.

SERPİL ÇAKMAKLI'DAN HAYRANLARINA MÜJDE

63 yaşındaki Serpil Çakmaklı'nın yıllara meydan okuyan görüntüsüne hayranlarından yorum yağdı. Serpil Çakmaklı; 2026 için senaryoları okuduğunu da açıkladı. Serpil Çakmaklı'nın son haline ise sosyal medyada "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.