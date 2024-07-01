Sertab Erener konserlerini iptal etti! 'Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum"

01 Temmuz 2024 12:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:26

59 yaşındaki Sertab Erener, Eurovision'da verdiği konser sonrası sağlık problemleriyle uğraştığını belirterek konserlerinin bazıları iptal ettiğini duyurdu. Ciddi sağlık problemleriyle uğraştığını belirten şarkıcı, 5 Temmuz'da vereceği konserlerle sevenleriyle buluşacağı için mutlu olduğunu belirtti.

SERTAB ERENER TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Konserlerinin bazıları ileri bir tarihe ertelemek ve bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldığını belirten Sertab Erener; "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm. Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.